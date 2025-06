Bahrain e Kuwait encerram espaço aéreo após retaliação iraniana

O Bahrain e o Kuwait anunciaram hoje o encerramento temporário dos espaços aéreos, após ataques de mísseis iranianos a uma base norte-americana no vizinho Qatar, que também já tinha tomado a mesma medida.

As autoridades "anunciaram a suspensão temporária do tráfego aéreo nos céus do reino do Bahrain como medida de precaução à luz dos recentes acontecimentos regionais", informou a agência de notícias oficial do Bahrain, BNA.

Pouco depois do Bahrain, também o Kuwait anunciou o encerramento do espaço aéreo, como atitude preventiva após os ataques iranianos.

"Face às medidas de precaução tomadas em vários países vizinhos, que incluem o encerramento de aeroportos e do espaço aéreo, o Estado do Kuwait anuncia o encerramento temporário do espaço aéreo como precaução, em vigor hoje e até novo aviso", afirmou a Autoridade de Aviação Civil em comunicado.

Perante esta situação, as empresas de aviação estão a ordenar o cancelamento de voos na região.

A partir do Cairo, a empresa de aviação EgyptAir disse, em comunicado, que estava a cancelar todos os voos com países do Golfo "até que a situação estabilizasse".

A agência federal de transporte aéreo da Rússia, Rosaviatsia, proibiu as companhias aéreas nacionais de voar para Israel, Jordânia, Iraque, Irão e Qatar até 26 de junho, alegando a escalada do conflito no Médio Oriente.

"Não voem de/para aeroportos em Israel e no Irão, e não voem no espaço aéreo de Israel, Jordânia, Iraque, Irão e Qatar", referiu o comunicado do regulador russo.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.

O Irão retaliou o ataque norte-americano atacando a base de Al-Udeid, no Qatar, uma das principais instalações militares norte-americanas no Médio Oriente.