Líder supremo iraniano pede resposta firme sem misericórdia

O líder supremo do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, pediu hoje "uma resposta firme" a Israel sem mostrar misericórdia contra as autoridades israelitas, que têm em curso uma ofensiva militar contra Teerão.

"Temos de dar uma resposta firme ao regime terrorista sionista. Não mostraremos misericórdia para com os sionistas", declarou Khamenei numa breve mensagem publicada nas redes sociais, no meio de um novo dia de troca de ataques aéreos.

Israel iniciou uma ofensiva militar contra o Irão em 13 de junho, com ataques a instalações militares e do programa nuclear iraniano.

Os ataques israelitas causaram pelo menos 232 mortos, incluindo altos comandos militares e cientistas que trabalhavam no programa nuclear, segundo dados oficiais. O Irão ripostou e provocou 24 mortos em Israel, de acordo com as autoridades.

Teerão anunciou hoje que lançou vários mísseis hipersónicos contra Israel nas últimas horas, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press. "Os poderosos e manobráveis mísseis Fattah perfuraram o escudo antimíssil esta noite", afirmou o porta-voz da operação militar iraniana contra Israel, Iman Takik.

O militar disse que os mísseis "abalaram repetidamente o abrigo dos cobardes sionistas, enviando a mensagem do poder iraniano ao aliado belicista de Telavive, que vive em fantasias e ilusões vazias", numa alusão aos Estados Unidos. "O ataque com mísseis desta noite demonstrou que assumimos o controlo total dos céus", acrescentou, segundo a agência noticiosa oficial iraniana IRNA.

Israel tinha reivindicado nos últimos dias o controlo dos céus de Teerão, no que foi secundado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mobilizou meios para ajudar os israelitas a neutralizar os mísseis disparados pelo Irão.

Antes do ataque de hoje, o exército iraniano avisou a população israelita para se retirar da zona de Neve Tzedek, em Telavive, para sua própria segurança, numa réplica da prática do exército israelita.

Apresentado em 2023, o míssil Fattah tem um alcance de 1.400 quilómetros, atinge uma velocidade superior à velocidade do som (Mach 5) e pode atingir um alvo em 336 segundos, segundo os meios de comunicação iranianos, citados pela agência noticiosa espanhola EFE. "Este novo míssil é capaz de escapar a todos os sistemas de defesa antimíssil", disse o então comandante da Força Aeroespacial dos Guardas da Revolução, general Amir Ali Hajizadeh, morto num ataque israelita há alguns dias, ao apresentar o porjétil.

O exército israelita também anunciou hoje novos bombardeamentos contra "alvos militares na zona de Teerão". Um dos alvos era "um centro de produção de centrifugadores" destinado a aumentar "o enriquecimento de urânio com o objetivo de desenvolver armas nucleares", precisou o exército, segundo a Europa Press.