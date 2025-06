Teerão reitera ameaça contra alvos norte-americanos no Médio Oriente

Irão voltou hoje a ameaçar os Estados Unidos da América com uma ação militar em resposta ao ataque norte-americano sem precedentes contra as instalações nucleares iranianas.

O porta-voz das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari disse que o "ato hostil" dos Estados Unidos vai alargar o âmbito dos alvos legítimos do Irão, provocando o prolongamento da guerra na região do Médio Oriente.

"Os combatentes do Islão vão infligir consequências pesadas e imprevisíveis através de operações poderosas e orientadas", acrescentou o mesmo porta-voz numa mensagem difundida pela televisão estatal iraniana.

Anteriormente, um conselheiro do ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irão, afirmou que os Estados Unidos já não têm lugar no Médio Oriente e que devem esperar "consequências irreparáveis" na sequência do ataque de sábado à noite.

Ali Akbar Velayati, citado pela agência oficial Irna, avisou que as bases militares utilizadas pelas forças norte-americanas para lançar ataques contra as instalações nucleares iranianas podem vir a ser consideradas "alvos legítimos".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou Teerão a pôr fim ao conflito após o ataque surpresa realizado no sábado à noite com bombardeiros estratégicos B-2.

Os ataques visaram uma instalação subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordo, bem como instalações em Isfahan e Natanz, onde a extensão dos danos ainda não foi avaliada.

Os acontecimentos do fim de semana aumentaram os receios de um encerramento do Estreito de Ormuz, ao largo da costa do Irão, por onde é transportado quase 20% do petróleo mundial.

Hoje, os preços do petróleo subiram quase 6%.