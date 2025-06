China pede esforços para evitar impacto global após ameaça de fecho de Ormuz

A China pediu hoje esforços internacionais para "evitar um impacto no desenvolvimento económico mundial", após o parlamento do Irão ter proposto o encerramento do estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e gás mundial.

"O Golfo Pérsico e as suas águas circundantes são canais importantes para o comércio internacional de bens e energia", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, numa conferência de imprensa em Pequim.

Guo sublinhou que "manter a segurança e a estabilidade na região está no interesse comum da comunidade internacional" e defendeu que "os esforços para promover a distensão dos conflitos devem ser intensificados".

O porta-voz reagia à proposta apresentada no domingo pelo parlamento iraniano, na sequência do ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irão, para que o estreito de Ormuz seja encerrado ao tráfego marítimo - uma medida com impacto global no comércio de hidrocarbonetos e que terá ainda de ser aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano.

Guo reiterou que a operação militar de Washington "exacerba as tensões no Médio Oriente" e revelou que a China, juntamente com a Rússia e o Paquistão, apresentou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução que apela a "um cessar-fogo imediato e incondicional" entre Irão, Israel e Estados Unidos.

"Atacar instalações nucleares sob as salvaguardas do Organismo Internacional de Energia Atómica constitui uma violação grave dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional", declarou o porta-voz, pedindo "a todas as partes" que evitem uma escalada e defendendo o regresso ao "caminho da solução política".

Guo não comentou diretamente as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que exortou a China a interceder junto do Irão para evitar o encerramento do estreito.

"Apelo ao Governo chinês, em Pequim, para que contacte Teerão sobre esta matéria, pois dependem fortemente do estreito de Ormuz para o fornecimento de petróleo", afirmou Rubio numa entrevista à estação televisiva norte-americana Fox News.

O eventual encerramento do estreito de Ormuz afetaria o comércio global e, em particular, a China - o maior importador de petróleo iraniano e parceiro estratégico de Teerão.