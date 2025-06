Houthi do Iémen ameaçam atacar navios no Mar Vermelho caso EUA intervenham

Os rebeldes Houthi do Iémen ameaçaram hoje atacar navios norte-americanos e navios de guerra no Mar Vermelho caso os Estados Unidos se envolvam "num ataque e agressão contra o Irão juntamente com o inimigo israelita".

"Se os Estados Unidos participarem num ataque e numa agressão contra o Irão ao lado do inimigo israelita, as forças armadas [Houthi] atacarão os seus navios e navios de guerra no Mar Vermelho", declarou o porta-voz militar do grupo rebelde, numa declaração gravada em vídeo.

Yahya Sarea advertiu também que "qualquer ataque ou agressão dos Estados Unidos" que apoie Israel contra o Irão é "algo que não pode ser ignorado".

O porta-voz do grupo rebelde acusou Israel de perseguir "o controlo total da região e de implementar o plano sionista [nacionalismo judaico] com o apoio e a colaboração aberta dos Estados Unidos".

No vídeo, o movimento iemenita ameaçou quebrar o cessar-fogo com Donald Trump, alcançado em maio, e acusou os norte-americanos de "colaboração aberta" com Israel.

Os Houthis são um grupo de rebeldes xiitas apoiados pelo Irão que combatem o governo do Iémen há duas décadas e que controlam atualmente o noroeste do país e a sua capital, Saana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a ponderar o envolvimento militar ativo do país na guerra entre Israel e Irão.

A guerra entre os dois países começou na madrugada de 13 de junho, com Israel a lançar uma vasta ofensiva militar contra o país persa, alegadamente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano para fins militares.

Os ataques dizimaram infraestruturas militares e nucleares do Irão, que tem respondido com vagas de mísseis sobre as principais cidades israelitas, incluindo Tel Aviv e Jerusalém, assim como várias instalações militares espalhadas pelo país.