Hezbollah condena ataques de Israel que ameaçam incendiar a região

O movimento libanês Hezbollah condenou hoje os ataques aéreos mortais israelitas sobre o Irão, que visaram alvos militares e nucleares, classificando-os como uma "agressão brutal" que, segundo o grupo pró-iraniano, "ameaça incendiar toda a região".

Israel "está a lançar-se em aventuras que podem inflamar todo o Médio Oriente", alertou o Hezbollah, em comunicado.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Líbano --- país recentemente marcado por meses de tensão e confrontos entre o Hezbollah e o exército israelita --- indicou que estão em curso contactos diplomáticos com vista a "poupar o Líbano a eventuais repercussões" na sequência da ofensiva israelita.

O exército de Israel atacou hoje de madrugada a capital do Irão e outras regiões do país, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

A ofensiva israelita, que o Governo descreveu como um "ataque preventivo" contra o Irão, matou um número indeterminado de altos cargos militares e civis e fez vários feridos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que o país tem o "direito legal e legítimo" de responder aos ataques e as forças armadas iranianas declararam que não haverá limites na sua resposta a Israel.