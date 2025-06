Israel anuncia a morte de mais 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana

Israel anunciou hoje que três comandantes de diferentes corpos da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos em bombardeamentos, segundo informações militares e de defesa israelitas.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou em comunicado a morte de Saeed Izadi, que identificou como o comandante do subgrupo palestiniano da Força Quds, ramo de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, que dirige as operações no estrangeiro.

Izadi foi morto durante um bombardeamento aéreo do seu apartamento em Qom, uma cidade situada a cerca de 156 quilómetros a sudoeste de Teerão.

Izadi "financiou e armou o Hamas" na preparação dos atentados de 07 de outubro de 2023", disse Katz, chamando à sua morte "justiça para os mortos e raptados".

Além disso, o Exército israelita também anunciou, horas antes, a morte, esta manhã, de Aminpour Joudaki, que identificou como o comandante de uma brigada de drones da Guarda Revolucionária Iraniana.

"No âmbito das suas funções, Aminpour Joudaki conduziu centenas de ataques com drones contra o território israelita a partir da região de Ahvaz, no sudoeste do Irão", refere o comunicado militar.

O Exército afirma que Joudaki assumiu "um papel fundamental" nas operações com drones após o assassínio do seu antecessor, Taher Pour, na sexta-feira, 13 de junho, quando Israel lançou o primeiro ataque contra o Irão.

O Exército israelita também confirmou hoje a morte, num atentado à bomba contra o seu veículo no oeste do Irão, de Behnam Shahriyari, comandante da Unidade de Transferência de Armas da Força Quds, que acusou de liderar transferências de armas e de "centenas de milhões de dólares por ano" para outras milícias através das suas ligações na Turquia e no Líbano.

Os bombardeamentos israelitas no Irão já mataram mais de 600 pessoas (incluindo pelo menos 200 civis), segundo um grupo de defesa dos direitos humanos com sede em Washington, enquanto 24 pessoas foram mortas em Israel.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.