Polícia iraniana anuncia detenção de 22 pessoas que acusa de "espionagem"

A polícia da província iraniana de Qom anunciou hoje a detenção de 22 pessoas acusadas de "espionagem" a favor de Israel, em oito dias de guerra com Israel, informou a agência noticiosa Fars.

Desde os primeiros ataques israelitas, a 13 de junho, "22 pessoas foram identificadas e detidas por serem acusadas de estarem ligadas aos serviços de espionagem do regime sionista e de perturbarem a opinião pública", declarou a agência, citando o chefe dos serviços secretos da polícia da província central do país.

Na quinta-feira, Kiumars Azizi, comandante da polícia no oeste de Teerão, foi citado pela agência noticiosa Tasnim como tendo anunciado a detenção de 24 pessoas "que espiavam para o inimigo sionista, tanto 'online' como 'offline', e que procuravam perturbar a opinião pública e manchar e destruir a imagem do sistema sagrado da República Islâmica do Irão".

Na sexta-feira, a Tasnim noticiou a detenção de um cidadão europeu, que apresentou como "espião", sem especificar a nacionalidade nem a data da detenção.

O Irão prende regularmente indivíduos identificados como espiões e tem acusado Israel, mesmo antes do início do conflito, de estar por detrás de assassinatos ou sabotagens relacionadas com o seu programa nuclear.

Várias pessoas acusadas de espionagem a favor de Israel foram executadas no Irão nas últimas semanas.

O Irão, que detém um número significativo de cidadãos ocidentais ou com dupla nacionalidade, é acusado pelos seus opositores, ONG e chancelarias ocidentais de os utilizar como moeda de troca.

Cécile Kohler e o seu companheiro Jacques Paris foram detidos durante uma viagem de turismo em 2022, são acusados por Teerão de espionagem, uma acusação que os seus próximos rejeitam.