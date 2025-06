Pelo menos 14 feridos em Israel por mísseis iranianos

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas hoje à noite perto de Haifa, no norte de Israel, após o lançamento de mísseis do Irão, informaram as equipas de emergência.

"As equipas de socorro relataram 14 feridos numa casa [...] na Galileia Ocidental, um dos quais com gravidade", indicou o Magen David Adom, equivalente israelita da Cruz Vermelha, em comunicado.

Após o novo ataque iraniano com mísseis, o Exército israelita já baixou o nível de alerta em todo o país hoje à noite, indicando à população que podia sair dos abrigos.

Recomenda-se, contudo, à população que "fique próxima" dos abrigos, precisou o Exército num comunicado divulgado pelas 23:45 (21:45 de Lisboa), relatando as diretrizes do Comando da Frente Interna (Defesa Passiva).

Os serviços de bombeiros e de emergência fizeram relatos de blocos de apartamentos "nos distritos da costa e do norte" de Israel atingidos por mísseis disparados pelo Irão.

"Vários incidentes foram comunicados aos centros de comando dos serviços de bombeiros e de salvamento israelitas nos distritos costeiros e do norte, com impactos em edifícios residenciais e um incêndio numa zona despovoada", referiram os serviços de bombeiros e de salvamento israelitas num comunicado.

Em Teerão, os ataques israelitas atingiram dois depósitos de combustível, afirmou o Ministério do Petróleo iraniano na madrugada de domingo, pouco depois de o Irão ter anunciado o lançamento de novo ataque com mísseis a Israel.

"O depósito de petróleo de Shahran (no noroeste de Teerão) e um outro depósito a sul [da cidade] foram alvos do regime sionista", declarou o Ministério do Petróleo.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira, quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e 320 feridos, segundo a única contagem oficial de vítimas apresentada até agora pelas autoridades iranianas, que não inclui as vítimas de hoje.

Entre os mortos, contam-se pelo menos oito oficiais superiores, incluindo o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o Comandante-em-Chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e incluem instalações nucleares, como as centrais de enriquecimento de urânio de Fordo e Natanz (centro), o aeroporto nacional de Mehrabad e várias bases militares.

O Irão iniciou a sua retaliação na sexta-feira à noite e realizou, até agora, pelo menos cinco ataques com centenas de mísseis às cidades de Telavive e Jerusalém, que fizeram pelo menos três mortos e 52 feridos, número já atualizado com os deste último ataque.