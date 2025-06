Israel mata chefe da Força Aérea da Guarda Revolucionária do Irão

Os ataques israelitas contra o Irão, hoje de madrugada, incluíram entre os alvos o chefe da Força Aérea da Guarda Revolucionária, Amir Ali Hajuzadeh, cuja morte Teerão já reconheceu.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, reuniu-se na manhã de hoje com altos responsáveis militares e de segurança para discutir o alcance da vaga de bombardeamentos lançada durante a noite em vários locais do Irão.

Num destes ataques, a um quartel subterrâneo, Israel terá atingido uma divisão da Força Aérea da Guarda Revolucionária, de acordo com um comunicado do Ministério israelita.

Os serviços de informação israelitas declararam morto o chefe da Força Aérea Amir Ali Hajizadeh, que Israel descreve como uma "figura central" no lançamento de ataques aéreos.

O comandante da unidade de 'drones' e um alto funcionário do Comando Aéreo também terão sido "eliminados", de acordo com as autoridades israelitas.

A Guarda Revolucionária -- o Exército ideológico do Irão - já reconheceu a morte de Hajjade, que recordaram como um "comandante corajoso".

Segundo a organização, o ataque demonstra a "natureza terrorista" do "regime sionista".

Teerão já ameaçou Israel e os seus aliados com "uma resposta apropriada e decisiva".

O Irão reconheceu também a morte de outros comandantes militares, incluindo o principal líder da Guarda Revolucionária, Hosein Salami.

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, já nomeou o substituto de Salami, Mohamed Pakpur, que era anteriormente o comandante das Forças Terrestres.

Entretanto, a Organização de Energia Atómica do Irão informou que a maior parte dos danos no local subterrâneo de enriquecimento de urânio de Natanz -- outro dos alvos dos ataques israelitas desta madrugada - ocorreram apenas à superfície.

"A maior parte dos danos está à superfície", disse o porta-voz da Organização de Energia Atómica, Behrouz Kamalvandi, acrescentando que não houve vítimas neste ataque a um dos principais locais de enriquecimento de urânio no Irão.

"Durante a noite, caças da Força Aérea israelita, guiados por informações precisas, atacaram a central de enriquecimento de urânio do regime iraniano na região de Natanz. Esta é a maior central de enriquecimento de urânio do Irão", refere um comunicado do Exército israelita.

Por seu lado, a agência nuclear da ONU (AIEA) confirmou que os ataques israelitas à central não resultaram num aumento dos níveis de radiação.

O Exército de Israel atacou hoje de madrugada a capital do Irão, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

A imprensa oficial iraniana confirmou a morte tanto dos três dirigentes militares como de pelo menos seis cientistas nucleares.

Segundo as agências de notícias oficiais iranianas, pelo menos nove pessoas morreram e uma centena ficaram feridas devido aos ataques, estimando-se que entre estes se encontrem civis.