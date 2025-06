Ataques iranianos causam 22 feridos em Israel

Os ataques do Irão contra Israel causaram pelo menos 22 feridos, dois dos quais em estado grave, que estavam a ser tratados nos hospitais Sheba e Beilinson de Telavive, disseram fontes hospitalares.

"Estamos atualmente a tratar 15 civis feridos, um dos quais chegou em estado extremamente crítico", declarou o hospital de Sheba num comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Os restantes feridos naquele hospital "encontram-se em estado ligeiro a moderado", acrescentou.

O hospital Beilinson disse num comunicado separado que uma mulher gravemente ferida foi internada na ala de traumas daquela unidade, "em consequência do bombardeamento com mísseis iranianos".

"Os médicos estão a lutar pela vida dela", acrescentou o hospital.

O anterior balanço era de sete feridos.

Os bombeiros israelitas também disseram que estavam a responder a "dois grandes incidentes" na área metropolitana de Telavive, incluindo o resgate de pessoas presas num edifício que foi atingido.

O Irão lançou hoje centenas de mísseis e 'drones' contra Telavive e Jerusalém em retaliação pelo ataque da força aérea israelita contra instalações militares e nucleares iranianas.

O ataque israelita visou também os comandantes das principais forças iranianas, incluindo do corpo de elite dos Guardas da Revolução, bem como cientistas e outros civis.

O exército israelita anunciou hoje à noite num comunicado que as pessoas estavam autorizadas a abandonar os abrigos e as zonas protegidas, mas que deviam permanecer perto deles, após duas vagas de mísseis provenientes do Irão.

"É permitido abandonar as zonas protegidas em todas as partes do país e permanecer junto delas. Pede-se-lhes que sigam as instruções" dos serviços de segurança, declarou o exército, citado pela EFE.

Durante o dia de hoje, Israel enviou várias mensagens de alerta máximo aos habitantes do país, pedindo-lhes que permanecessem em casa enquanto o exército bombardeava diferentes partes do Irão.