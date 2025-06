Kiev ataca Rússia com 'drones' horas antes das conversações de Istambul

A Rússia disse hoje que abateu 162 'drones' ucranianos, a maioria dos quais nas regiões de Kursk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, na altura em que devem ter início em Istambul novas conversações diretas entre russos e ucranianos.

"Os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 162 'drones' ucranianos" entre o final da tarde e a noite de domingo, disse hoje o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Entretanto, a delegação ucraniana chegou a Istambul hoje de manhã para a segunda sessão de conversações com os enviados russos, disse à à Agência France Presse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Heorhi Tykhyi.

O encontro deve começar às 13:00 (10:00 em Lisboa) e vai tentar alcançar um acordo de paz que ponha fim à invasão desencadeada em fevereiro de 2022 por ordem do Presidente russo, Vladimir Putin.

De acordo com fontes oficiais dos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov mantiveram hoje uma conversa telefónica sobre o encontro diplomático na Turquia.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, disse que Marco Rubio aproveitou o telefonema, realizado a pedido da Rússia, para transmitir a Lavrov a posição do Presidente norte-americano, Donald Trump, para conversações no sentido de ser alcançada "uma paz duradoura".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo indicou em comunicado que no mesmo contacto telefónico foi discutida a situação "da crise em torno da Ucrânia", incluindo uma troca de pontos de vista sobre várias iniciativas relativas a uma eventual solução política que não foi especificada.