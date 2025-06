Netanyahu promete vingança pelo ataque ao Hospital Soroka no Sul de Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que "os tiranos de Teerão" vão pagar pelo que fizeram, depois de um míssil iraniano ter atingido o Hospital Soroka, no sul de Israel.

"Esta manhã, os tiranos terroristas do Irão lançaram mísseis contra o Hospital Soroka em Beersheba e contra civis no centro de Israel. Vamos exigir o preço total dos tiranos de Teerão", escreveu nas redes sociais.

O ataque contra o Hospital Soroka pouco depois das 7:00 locais (5:00 em Lisboa) causou graves danos a um dos edifícios do complexo, embora apenas algumas pessoas tenham ficado ligeiramente feridas, segundo o hospital.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, denunciou o ataque ao centro, que, segundo o próprio, oferece tratamento a israelitas de todas as religiões e a palestinianos.

"Em momentos como este, recordamos o que está realmente em jogo e os valores que defendemos", afirmou Herzog.

Além do ataque ao Soroka, foram registados danos em dois outros locais no centro de Israel: Jolon, uma cidade no distrito de Telavive, e Ramat Gan, também nos arredores de Telavive.

Os impactos deixaram três feridos graves e dois em estado moderado, segundo os serviços de emergência do país.

Os feridos graves são um homem de 80 anos e duas mulheres de 70, segundo os serviços de emergência israelitas Magen David Adom (MDA).

Outras 42 pessoas ficaram levemente feridas por fragmentos das interceções.