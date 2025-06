Irão prepara medidas para que Israel se arrependa do ataque

A administração do Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, garantiu que o Irão já está a tomar "medidas defensivas, políticas e legais" para fazer com que Israel "se arrependa" do ataque de hoje de madrugada contra o país persa.

"A partir deste momento, o Governo da República Islâmica do Irão começou a tomar as medidas defensivas, políticas e legais necessárias para que o ilegítimo Israel se arrependa e negará aos israelitas um momento de descanso", afirmou a administração de Pezeshkian, num comunicado citado pela agência oficial iraniana, IRNA.

"O final desta história será escrito pelo Irão", refere o comunicado, que defende o direito de Teerão de se defender.

O ataque israelita contra a capital iraniana e outras regiões do país atingiu parte da cúpula militar do Irão, matando um número indeterminado de altos cargos militares e civis.