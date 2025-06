Inflação abranda para 1,9% na zona euro em Maio e chega a 2,2% na UE

A taxa de inflação homóloga da área do euro desacelerou para 1,9% em maio, confirmou hoje o Eurostat, que indica também um abrandamento de 2,2% para a da União Europeia (UE).

Na área do euro, a taxa de inflação anual abrandou para os 1,9%, face aos 2,2% de abril e aos 2,6% de maio de 2024.

Na UE, o indicador fixou-se nos 2,2% em maio, contra 2,4% em abril e 2,7% no mês homólogo.

O serviço de estatísticas europeu divulga ainda que, entre os Estados-membros, as maiores taxas de inflação se registaram na Roménia (5,4%), na Estónia (4,6%) e na Hungria (4,5%).

Os valores mais baixos foram, por outro lado, observados em Chipre (0,4%), França (0,6%) e Irlanda (1,4%), com Portugal no sexto lugar, com 1,7% de inflação homóloga em maio.

Em comparação com abril, a inflação anual diminuiu em 14 Estados-membros, manteve-se estável num e aumentou em 12.