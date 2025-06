Portugueses residentes em Israel e Irão "estão bem"

Os cidadãos portugueses residentes em Israel e no Irão estão bem, disse hoje à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), indicando estar "a acompanhar atentamente a evolução" do conflito em curso desde sexta-feira.

"Até ao momento, e segundo a informação de que dispomos, está tudo bem com os cidadãos nacionais residentes na região", referiu fonte diplomática.

O Ministério, acrescentou, está "em contacto direto com os portugueses que se encontram na região, através do Gabinete de Emergência Consular e das embaixadas [portuguesas]".

"O MNE está a acompanhar atentamente a evolução da situação juntamente com as suas representações diplomáticas na região, em coordenação com os seus parceiros europeus", referiu ainda a mesma fonte do Palácio das Necessidade.

O Governo reitera que estão desaconselhadas neste momento "todas e quaisquer viagens para o Médio Oriente, considerando a crescente tensão regional e perigo securitário", uma mensagem já divulgada pelo MNE através das plataformas online, como o Portal das Comunidades.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana.

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.