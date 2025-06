Violência em foco nos jornais

Bom dia. À excepção da revista semanal, todos os jornais generalistas e especializados (em desporto ou de economia) trazem dois temas em grande destaque. Embora as cenas de violência vividas no dia 10 de Junho mereçam maior atenção pela gravidade em que se dão, também a economia, no caso a venda de um dos maiores bancos portugueses não escapa ao radar das primeiras páginas desta quinta-feira, 12 de Junho de 2025.

Na revista Visão:

- "O poder libertador e saudável do riso"

- "Oeiras. A lutadora que desafia Isaltino"

- "Leila Slimani [escritora e jornalista francesa-marroquina]. 'As mulheres vão manter tudo o que conquistaram'"

- "Dossier Futebol: Nuno Mendes, David Beckham e o negócio das taças"

No Diário de Notícias:

- "Grupo francês que lidera corrida ao Novo Banco acena com mais empregos em centro tecnológico do Porto"

- "Adesão de Portugal à CEE. Mário Soares assinou o tratado que mudou o país e trouxe os fundos de que Cavaco Silva tirou partido"

- "Maria Luís Albuquerque ao DN: 'Conseguimos muito em quatro décadas, mas o caminho ainda não terminou'"

- "Agressões. Violência contra ator. Suspeito está ligado ao grupo neonazi 'Blood & Honour'"

- "Por que votam jovens à direita. Gerald e Pedro, a mesma angústia, o mesmo voto"

- "Comércio. Exportações para os EUA cresceram em abril e atenuaram quebra do primeiro trimestre"

- "Majid Tafreshi. 'O respeito pelo direito internacional, pela paz e pela segurança são símbolos do Irão'"

- "Comemoração. 150 anos de Zé Povinho, a figura que quis 'incentivar os cidadãos a serem mais ativos'"

No Correio da Manhã:

- "Assassinos neonazis atacam ator. Militantes da extrema-direita ferem em frente a Teatro A Barraca"

- "Cadastrados no grupo que espancou Adérito Lopes"

- "Braço de ferro. Choque no Sporting. Varandas garante: 'Gyokeres não sai por 60 milhões mais 10'"

- "Benfica. Di María brilha na América"

- "FC Porto no Mundial. Dragão quer ir o mais longe possível"

- "Por morte de Mónica. Procuradora pede pena máxima para Fernando Valente"

- "Barcelos. Mata prima que o acolheu e dorme com cadáver"

- "Julgado por lavagem de dinheiro. Juíza impressionada com gastos de Sócrates"

- "Emboscada. Adeptos leoninos no terror de Alvalade"

- "A Gouveia e Melo. Insultos levam 12 negacionistas a tribunal"

- "Coimbra. Roubados em encontros sexuais"

- "Gouveia e Trancoso. Relação confirma condenação de autarcas"

No Público:

- "Fusão com o BPI causa apreensão entre os trabalhadores do Novo Banco"

- "Violência. Ministério Público abre inquérito a ataque neonazi a actor d'A Barraca"

- "Protestos nos EUA. Governador da Califórnia: 'Isto não vai acabar por aqui'"

- "Operação Marquês. José Sócrates e Santos Silva julgados por branqueamento"

- "Comércio. Trump anuncia tarifas de 55% sobre produtos chineses"

- "Obituário. Brian Wilson (1942-2025), o génio terno a quem a música tanto deve"

- "Entrevista. Mariana Leitão: 'As politicas económicas que vemos na Argentina estão a funcionar'"

- "Aplicação do PRR. Burocracia e falta de verbas deixam obras em centros de saúde em 'estado critico'"

No Jornal de Notícias:

- "Dois terços sobrevivem ao cancro cinco anos depois do diagnóstico"

- "Caça ao imigrante nos EUA aterroriza portugueses"

- "Neonazis. Homicida de Alcindo Monteiro em grupo que atacou ator"

- "Porto. Seguradora constrói 124 habitações que a Câmara vai arrendar"

- "Santo António. Arraiais e marchas tomam conta das ruas de Lisboa e Famalicão"

- "Ciclismo. 'É impossível ganhar sozinho, a equipa foi muito forte'. Entrevista a Artem Nych, vencedor do Douro Internacional"

- "Murtosa. MP pede pena máxima para suspeito de homicídio de grávida"

- "Barcelos. Idosa morta à pancada por homem que acolheu em casa"

- "Hooligans. Agressores de adeptos do F. C. Porto têm cadastro por violência"

No Negócios:

- "Franceses lideram corrida à compra do Novo Banco. Oferta do Banque Populaire Caisse d'Épargne supera a do CaixaBank"

- "Grandes marcas entram no mercado de segunda mão"

- "BCE quer que euro digital impeça dólar de crescer com as cripto"

- "Gastos no setor da Defesa vão exigir a Portugal um ajustamento maior até 2032"

- "Bolsas de Lisboa e Madrid 'destinadas' a liderar ganhos"

- "Entrevista a Peter Sloterdijk [filósofo alemão]. 'Os grandes projetos europeus revelaram-se ilusões violentas'"

No Jornal Económico:

- "Hospitais privados faturam um recorde de 2,5 mil milhões"

- "EUA chega a acordo com a China e fixa tarifas em 55%"

- "'Entre 25% e 30% dos ativos geridos pela Jupiter AM na Ibéria provêm do mercado português' - William López, Head of Europe and Latin America da Jupiter AM"

- "'A prioridade na justiça deve ser o reforço dos meios humanos'. O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, defende reformas da justiça, por áreas, e uma aposta forte na digitalização"

- "Varandas. 'Gyökeres? Tem zero propostas e mais três anos de contrato'"

- "Inês Oom sai do Santander para o Abanca em Espanha"

- "Francês BPCE lidera corrida à compra do Novobanco"

No O Jogo:

- "'Ataque bárbaro'. Presidentes condenam com veemência o episódio de terror vivido por adeptos portistas perto do pavilhão sportinguista"

- "Três agressores indiciados, outros sete identificados. Vítimas também eram 'casuals'"

- "FC Porto. Diogo Costa indiferente aos rumores de mercado. 'O ruído é exagerado'"

- "Conheça todos os detalhes dos melhoramentos no Dragão"

- "Sporting. 'Gyokeres não sai por 60+10 MEuro'. Líder da SAD avisa que não cede a 'chantagens' do empresário. Arsenal prepara em Londres proposta final pelo sueco"

- "Benfica. Encarnados vão forçar renovação de Otamendi"

- "Benfica. Goleada ao Tampa Bay Rowdies (7-0) no aquecimento para o Mundial"

- "Europeu Sub-21. Portugal 0-0 França. Maldita pontaria. Seleção nacional empata no arranque"

- "Braga. Peruano Enríquez apontado à baliza. Guerreiros procuram suplente de Hornicek"

- "Grande Prémio de Ciclismo Douro Internacional. 'Ganhar a Volta será perfeito'. Artem Nych coleciona vitórias em provas nacionais"

No A Bola:

- "Último esforço por Otamendi. Está nos EUA para jogar Mundial de Clubes e Benfica não desiste da renovação. 'Ainda não tenho nada resolvido', afirmou o capitão"

- "Martim Mayer assume candidatura à presidência. 'Não quero poder, quero o Benfica'. Neto de Borges Coutinho com lema 'Benfica no sangue'"

- "Encarnados vencem Tampa Bay por 7-0 em jogo-treino"

- "Sporting. Gyokeres não sai por Euro60 M+10. Frederico Varandas esclarece tema e garante não ceder a 'ameaças e chantagens'. Arsenal vai avançar pelo sueco"

- "FC Porto. 'Queremos mostrar o nosso ADN nesta prova'. Diogo Costa foi o primeiro porta-voz no Mundial de Clubes"

- "Europeu Sub-21. Portugal 0-0 França. Arranque a meio gás"

E no Record:

- "Varandas fala grosso. Mostra-se irredutível e acusa o agente sueco"

- "'Gyokeres não sai por 60 MEuro + 10 MEuro', Varandas"

- "Benfica. 7-0 ao Tampa Bay Rowdies com bis de Di María. Goleada no ensaio geral"

- "FC Porto. Diogo Costa não pensa sair"

- "Euro Sub-21. Portugal 0 França 0. Vitória esteve ao alcance"