Coreia do Sul desativa altifalantes de propaganda anti Coreia do Norte

O exército sul-coreano desativou os altifalantes que transmitiam propaganda anti-norte-coreana ao longo da fronteira entre as duas coreias, uma medida que visa aliviar as tensões entre os dois países.

A Coreia do Sul tinha retomado as transmissões em junho do ano passado.

A reativação dos altifalantes que transmitem propaganda aconteceu, em retaliação, quando, após uma pausa de um ano, deu-se o lançamento de balões carregados de lixo pela Coreia do Norte em direção ao Sul, uma medida considerada de guerra psicológica.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou na quarta-feira que a desativação agora dos altifalantes faz parte dos esforços para "restaurar a confiança nas relações entre os dois países e promover a paz na Península Coreana".