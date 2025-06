Turismo de Portugal na Expo Osaka para celebrar o 10 de Junho

O Turismo de Portugal vai marcar presença na Expo Osaka, no Japão, com um programa de promoção do país "que celebra a arte, a música, a literatura e a gastronomia", para assinalar o dia de Portugal.

A iniciativa visa assinalar o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra a 10 de junho, e vai decorrer até 12 de junho.

"Trata-se de uma programação que celebra a arte, a música, a literatura e a gastronomia, à qual se junta o lançamento de uma campanha digital no mercado japonês, protagonizada por "Umi", a mascote de Portugal na exposição mundial", explica o Turismo de Portugal, em comunicado.

No dia 10 de junho será inaugurada uma instalação intitulada 'Oceano de Poesia', "onde se expõem "Poemas Verticais" de autores portugueses, inspirados na tradição japonesa de usar poemas como elementos decorativos", bem como inaugurada a escultura "'A Janela', da autoria de ADD FUEL.

Esse dia será ainda marcado pela atuação da fadista Carminho no palco do National Hall e termina com o lançamento de uma campanha de promoção digital de Portugal no Japão.

"O arranque desta campanha decorre numa das fachadas mais icónicas do centro da cidade, onde será exibida uma animação 3D da "Umi", e que vai convidar os transeuntes a visitar Portugal", destaca o Turismo de Portugal, notando que a campanha se estende "mais de 300 ecrãs digitais", prevendo-se "mais de três milhões de impressões ao longo de duas semanas".

As celebrações estendem-se por mais dois dias, sendo que a 11 de junho vai decorrer uma iniciativa para assinalar "o papel histórico de Portugal na introdução do chá na Europa e posteriormente nos hábitos de consumo", enquanto a 12 de junho a gastronomia nacional vai ocupar o papel central, com iniciativas que contarão com a presença do chef Vasco Coelho Santos e do chef Koji Azuma.

Estes dias "traduzem-se numa ocasião única para mostrar a criatividade e autenticidade da nossa cultura, expressa na arte, na música, na literatura e na gastronomia. Mas também é o momento para estreitar laços e convidar os japoneses a colocarem Portugal nas suas preferências de destino de viagens", realça o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, citado na mesma nota.