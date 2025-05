Terá a Câmara do Funchal ponderado fazer uma passagem pedonal na Ponte da Praia Formosa?

‘Funchal renova os varandins metálicos da Ponte dos Socorridos’. Este foi o título da notícia publicada no on-line do DIÁRIO, em dnoticias.pt, na tarde da última quarta-feira. Como o título indicia, a notícia dá conta de uma obra de requalificação daquela infra-estrutura, que, segundo a Câmara Municipal do Funchal (CMF), "contribui para a valorização da imagem urbana da cidade". Está em acusa um investimento de 60 mil euros, que se juntam aos 36 mil já gastos na repavimentação da ponte.

A notícia suscitou vários comentários nas redes sociais do DIÁRIO, sendo uma dezena deles no Facebook do dnoticias.pt. Entre os comentários, um questionou (apesar de colocar pontos de exclamação) pelo “passeio para peões na Ponte da Praia Formosa”.

Mas, alguma vez terá havido manifestação de intenção ou de abertura, por parte da CMF, para concretizar uma passagem pedonal naquela ponte?

A verificação da existência de projecto, intenção ou promessa de realização da obra será feita com base na consulta às publicações da imprensa da Madeira, em particular, nos últimos anos. Antes disso, a contextualização.

A ponte conhecida como da Praia Formosa é um pequeno troço da Estrada Monumental, como o nome indicia, na zona de acesso à praia com aquele nome.

Se percorrermos a Estrada Monumental, entre a ponte do Ribeiro Seco e Câmara de Lobos, é fácil constatar que apenas na Ponte da Praia Formosa não existe passeio. Acresce a esse facto a circunstância de, na ponte, a Estrada Monumental ser estreita, não permitido cruzamento de camiões, apenas de automóveis ligeiros e com dificuldade. Por isso, a passagem de peões não pode ser feita sem algum risco, ainda que calculado ou minimizado pela precaução tomada, primeiro, pelos próprios e, depois, pelos automobilistas.

A pesquisa, que realizámos aos arquivos de notícias, não foi exaustiva e apenas pretendeu ser exemplificativa. Nessa condição, a primeira referência, que encontrámos sobre a necessidade de haver uma intervenção na Ponte da Praia Formosa, no sentido de facilitar a passagem de peões, foi numa carta do leitor com data de 7 de Maio de 2004.

Noutra do mesmo autor, de 23 de Dezembro, L. Gonçalves dizia: “Além do alargamento da ponte, impõe-se a construção de um corredor, para a passagem dos peões, que se sentem quase que espremidos, contra os muros de protecção da ponte.” Aliás, este leitor, ao longo dos anos tem insistido publicamente, sempre através de cartas do leitor, para a necessidade haver uma passagem para peões no local.

Em 2016, o assunto foi oficialmente levado ao Município, no âmbito do Orçamento Participativo da CMF. A 10 de Maio daquele ano, a proposta foi oficialmente apresentada, numa das reuniões destinada à apresentação de projectos. A 12 do mesmo mês, o DIÁRIO noticiava-a como uma das cinco propostas que haviam passado à fase seguinte: ‘Fusão de propostas para um acesso pedonal na ponte da Praia Formosa.” Mas o projecto acabou por não ser financiado pelo Orçamento Participação.

Anos mais tarde, a proposta voltou ao Orçamento Participativo do Município. A 16 de Janeiro de 2021, fazia parte das 33 propostas finais, das quais sairiam cinco para serem realizadas: ‘Passadeira de peões na Ponte da Praia Formosa (Estrada Monumental) – 100 mil euros’. A proposta está aprovada (OP2020), mas não concretizada.

Flagrante do DIÁRIO de 25 de Novembro de 2022, Fernando Borges

A 9 de Agosto de 2023, no JM, a propósito da Unidade de Execução da Praia Formosa, era afirmado que a actual ponte passaria a pedonal e que seria feita uma outra, a Norte, para o trânsito automóvel. Essa unidade ainda não foi concretizada.

Como se constata, é verdade que foi criada a expectactiva na população, em especial na que usa regularmente a Estrada Monumental, na zona da Praia Formosa, de que vai ser construída uma passagem pedonal na referida ponte. Assim, aviamos como verdadeira a afirmação implícita do leitor.

A título de curiosidade, deixámos uma nota final sobre a primeira referência, que concentrámos sobre a ponte da Praia Formosa. Na segunda-feira, dia 12 de Novembro de 1855, o ‘Clamor Público’, sobre ‘As obras publicas do Districto’, escrevia: “Consta-nos que brevemente progredirão os trabalhos na Estrada Monumental, que se acha completa até ao pontão da Cruz do Arieiro, contigua à ponte da Praia formosa. A estrada até este sítio, desde a ponte Monumental està perfeitamente viavel, e é um passeio agradavel - até mesmo para um rarrinbo faslhionable.”