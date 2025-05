Comissão Europeia reforça em 3.000 ME gestão de migrações e acolhimento de refugiados

A Comissão Europeia vai disponibilizar três mil milhões de euros para apoiar os Estados-membros na aplicação do Pacto sobre Migração e Asilo e para acolher refugiados da Ucrânia, foi hoje anunciado.

A verba adicional provém da revisão do atual Quadro Financeiro Plurianual e de um complemento ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos, de acordo com um comunicado do executivo comunitário.

Este montante vem juntar-se aos quase 11 mil milhões de euros já atribuídos à migração e à gestão das fronteiras ao abrigo do fundo para o asilo e do instrumento de gestão para o período de 2025-2027, bem como aos 450 milhões de euros atribuídos aos Estados-membros que acolhem beneficiários de proteção temporária da Ucrânia desde 2022, quando a Rússia invadir, em 24 de fevereiro, o país vizinho.

Os Estados-membros poderão utilizar este apoio financeiro adicional até ao final de 2027 para a aplicação do Pacto e para o acolhimento de pessoas que fogem da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num encontro com novo o chanceler alemão, Friedrich Merz, que se deslocou a Bruxelas.