Miguel Albuquerque considera perfeitamente normal a oposição ‘chumbar’ o Programa de Governo. Em reacção aos votos contra do JPP, PS e CH, ontem no Parlamento Regional, o presidente do Governo Regional considera que o mais normal era, como se verificou, o voto contra.

“Acho que a oposição não tem de aprovar um Programa que não é deles. Não há nada de dramático e obviamente estamos perfeitamente descansados quanto a isso”, declarou hoje, à margem de visita a empresa em Santo António.

Albuquerque sustenta que o mais importante foi o Programa de Governo ter sido aprovado pelo povo, referindo-se à vitória obtida nas últimas eleições Regionais. Uma vez que a base democrática de sustentação do Governo é o Parlamento, que é quem representa o povo, “o povo votou neste Programa de Governo porque foi este Programa de Governo que o povo madeirense sufragou” e nesse sentido “o contexto parlamentar era para a aprovação”, concluiu, referindo-se à maioria PSD e CDS, partidos que integram o governo.