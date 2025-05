Albuquerque considera “perigoso” discurso anti-imigração

No dia em que foram assinalados os 41 anos da Segurança Social da Madeira, o presidente do Governo Regional reconheceu todo o trabalho que tem sido feito por esta instituição e destacou a importância dos imigrantes que “são dos principais contribuintes activos para a Segurança Social e para o seu financiamento”.

"A conversa que corre por aí sobre a imigração é completamente louca porque não conseguimos viver sem imigrantes", referiu Miguel Albuquerque, sublinhando que o discurso anti-imigração é "perigoso" e "assenta muitas vezes em premissas falsas". Uma dessas premissas, explica, é a ideia de que os imigrantes sobrecarregam os sistemas sociais. "É exatamente o contrário: são contribuintes líquidos e activos, essenciais ao desenvolvimento da nossa economia", reforçou, lembrando que a mão-de-obra é hoje uma das principais fontes de financiamento porque é essencial para o desenvolvimento da economia.

“Eu costumo dizer que a vinda dos imigrantes da Venezuela, que provocou também um conjunto de críticas e de alarmes infundados, foi decisiva porque vieram trazer uma dinâmica à nossa economia que é constatável em todos os sectores”, disse.

Nesta cerimónia onde foram homenageadas três instituições e vários funcionários com 25 anos de casa, Nivalda Gonçalves, presidente do Instituto de Segurança Social, também destacou a importância de continuar a “proteger, cuidar e acompanhar cada cidadão”.

“Neste dia da comemoração da Segurança Social, que coincide, felizmente, com o início do nosso mandato, esta equipa assume hoje o desafio de desempenhar esta missão pública com responsabilidade, com proximidade e com vontade servir”, assumiu a presidente.

A celebração contou também com a presença de Ana Celeste Carvalho, Juíza Conselheira do Supremo Tribunal Administrativo, que partilhou os seus conhecimentos na palestra sobre ‘Os Antigos e Novos Desafios que Marcam o Sistema da Segurança Social na Sociedade Contemporânea’.