"Não fizemos tudo, mas demos tudo"

João Bosco de Castro, presidente da Assembleia Municipal de Machico, destacou na sessão solene comemorativa do Dia do Município a importância de viver a política com autenticidade, ressaltando que isso pode ter um preço alto. Enfatizou a necessidade de credibilizar os políticos e as políticas para conquistar o futuro.

Bosco apelou aos valores éticos na política e assegurou que na Assembleia Municipal de Machico, que preside, todos são tratados por igual. Recordou que foi eleito presidente por unanimidade, o que considera um marco importante.

Na derradeira intervenção na longa sessão solene, Bosco reflectiu sobre o trabalho realizado e reconheceu que não foi possível fazer tudo, mas garantiu que deram tudo de si. "Não fizemos tudo, nem podíamos, mas demos tudo", declarou.

Encerrou a sessão solene com um tom de reflexão e compromisso com a ética e a igualdade no exercício da política e com pedido de maior atenção para com o concelho por parte do Governo Regional.

Deixou o repto a Jorge Carvalho, secretário da Educação, tal como fizera no passado a falecida Zita Cardoso, para defender a renomeação da Escola Secundária de Machico, com a atribuição dos nomes dos seus fundadores.

Referência ainda ao Cardeal machiquense D. Tolentino Mendonça, para desejar a "graça divina" de que seja eleito o novo Papa.