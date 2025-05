Victor Freitas quer saber quais as medidas concretas para resolver o problema da habitação

As primeiras perguntas a Pedro Rodrigues foram feitas por Victor Freitas, do PS que lembrou que a Madeira tem a habitação mais cara do país, 30% acima da média nacional, além de que os madeirenses têm um salário médio inferior ao nacional e menor poder de compra.

Além da necessidade de 4.000 fogos de habitação social, a classe média também não tem acesso à habitação. Por isso, Victor Freitas quer saber "que objectivos tem o Governo Regional, além das habitações que estão a ser construídas ao abrigo do PRR".

O deputado socialista também quer saber se haverá reforço, do Orçamento de Estado, para a construção de habitação na Madeira.

Também Hugo Nunes, do CH, questionou Pedro Rodrigues sobre as medidas para o sector da habitação.