Montenegro alerta contra triunfalismos provocados por sondagens favoráveis

O presidente do PSD alertou hoje contra triunfalismos excessivos provocados pelas sondagens que são globalmente favoráveis à AD, advertindo que as eleições legislativas só se ganham com o voto dos portugueses no próximo dia 18.

Luís Montenegro falava no final de uma arruada em Bragança, em que esteve acompanhado pelo cabeça de lista da AD -- coligação PSD/CDS -- neste círculo eleitoral, o seu ex-secretário de Estado Hernâni Dias, e em que, no Dia da Mãe, se dirigiu em particular "às mães de Bragança".

Perante algumas centenas de apoiantes, o primeiro-ministro procurou no plano político alertar contra efeitos negativos resultantes de sondagens favoráveis.

"Ninguém ganha as eleições antes do dia das eleições e ninguém pode mudar o voto no dia a seguir a 18 de maio. É por isso que vos peço para darem tudo. Temos de continuar este trabalho que valoriza as pessoas", declarou.

Além do apelo ao voto no dia das eleições, Luís Montenegro dirigiu-se ao eleitorado mais idoso.

"Este trabalho [do Governo] não deixa os pensionistas e os reformados para trás", referiu, insistindo, depois, na tese de que o seu executivo, ao longo dos últimos 11 meses, "por duas vezes, aumentou o Complemento Solidário para Idosos e aumentou para 100% a compartilhação dos medicamentos".

"É um trabalho que olha para os jovens e lhes dá esperança para não terem de emigrar em busca de uma oportunidade. É um trabalho que olha para quem está no ativo e que chega ao fim do mês e paga menos impostos, tendo maior retribuição pelo seu esforço de trabalho", afirmou.

O presidente do PSD deixou mesmo uma promessa: "A partir de Bragança, quero dizer-vos que nós não vamos deixar ninguém para trás".

"Estamos a olhar e a cumprir a nossa palavra. Queremos os jovens em Portugal, queremos que todos aqueles que estão no ativo ganhem mais dinheiro ao fim do mês para poderem fazer face às suas despesas e queremos dizer aos reformados que podem contar connosco. Estamos aqui para valorizar as vossas pensões", reforçou.

Após percorrer as ruas da Feira das Cantarinha de Bragança, Luís Montenegro fez uma alusão direta ao Dia da Mãe. E deixou uma mensagem especial para "as mães de Bragança".

"Viva as mães de Portugal e, em particular, as mães de Bragança", disse.

Em 2003, foi criado um movimento de mulheres, chamado "mães de Bragança" que visou expulsar prostitutas brasileiras que viviam nesta cidade transmontana.