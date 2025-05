Despiste à saída do túnel da Encumeada

Um veículo sofreu um despiste na tarde deste sábado, 31 de Maio, à saída do túnel da Encumeada, já na zona do Rosário.

O acidente ocorreu no sentido descendente da Via Expresso 4, pouco depois da saída do túnel, causando prejuízos materiais no automóvel que ficou imobilizado na berma da faixa de rodagem, conforme é possível visualizar através da imagem.

Segundo foi possível apurar, do despiste não terão resultado feridos.