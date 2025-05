'FinMadeira' é o novo projecto que visa combater a fraca literacia financeira dos jovens

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados lançou, recentemente, uma nova plataforma que visa combater a falta de literacia financeira junto dos mais novos. Este vai contar com financiamento através do programa europeu Youth4Outermost Regions (YOUTH4ORs), destinado a apoiar iniciativas juvenis nas regiões ultraperiféricas da União Europeia.

O projecto é liderado por Álvaro Teles, de 24 anos, mestre em Engenharia e Gestão Industrial, e actualmente presidente da associação, e por João Pestana, de 23 anos e estudante de Engenharia e Gestão Industrial, coordenador do projecto. O 'FinMadeira' reuniu uma equipa multidisciplinar composta por jovens das áreas da Economia, Engenharia e Medicina. A equipa integra ainda Emanuel Teles (24 anos), Íris Gomes (24 anos), licenciados em Economia, Celina Vale (22 anos), estudante de Economia, Rodrigo Alves (21 anos), estudante de Medicina, Carlos Gouveia (21 anos), estudante de Engenharia Mecânica, e Joana Rodrigues, mestre em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais (24 anos).

Este curso está organizado em cinco módulos, cobrindo de forma progressiva e acessível todos os grandes pilares da educação financeira pessoal. O primeiro módulo, dedicado ao funcionamento da economia, introduz conceitos fundamentais como a evolução do dinheiro, os princípios básicos da micro e macroeconomia e a relação entre as decisões individuais e o ambiente económico.

O segundo módulo é focado na poupança e no investimento. O terceiro módulo mergulha no funcionamento dos mercados financeiros. A educação fiscal, abordada no quarto módulo, é tratada como um dever de cidadania. Por fim, o último módulo concentra-se no orçamento pessoal.

"Para garantir a qualidade científica do conteúdo, a AJMC trabalhou com várias entidades, entre as quais o Banco de Portugal, responsável pela supervisão dos serviços financeiros ao consumidor e a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude da Madeira. No âmbito académico, a revisão científica dos conteúdos foi assegurada por professores da Universidade da Madeira, entre os quais o Professor António Almeida e o Professor António Martins, ambos especialistas nas áreas de Economia e Finanças. Esta validação externa foi, segundo Álvaro Teles, um passo essencial para credibilizar o projeto e garantir que a informação disponibilizada fosse rigorosa e actualizada", explica em nota enviada ao DIÁRIO.

A construção tecnológica da plataforma ficou a cargo da JuniFEUP, uma júnior empresa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. As gravações dos vídeos formativos foram realizadas com a participação de Pedro Santos, criador de conteúdos digitais especializado em investimentos pessoais, e Catarina Fernandes, apresentadora de televisão.

Apesar de ter sido pensado inicialmente para os jovens madeirenses, a plataforma FinMadeira é aberta a qualquer utilizador interessado. "Conhecimento não tem fronteiras. Queremos que este projeto ajude jovens da Madeira, do continente e, porque não, de outros países de língua portuguesa", afirma João Pestana.

Para a AJMC, o projeto superou todas as expetativas - desde a qualidade técnica da plataforma, aos conteúdos desenvolvidos e ao cuidado visual e pedagógico dos vídeos produzidos. “Estamos com expetativas altas quanto ao impacto do Finmadeira”, afirma Álvaro Teles. “Apesar de o projeto já estar lançado, a fase mais desafiante começa agora: a disseminação. O verdadeiro desafio é mostrar aos jovens que estes são temas essenciais para o seu futuro. Mais do que isso, queremos alertar as entidades responsáveis pela educação, tanto na região como a nível nacional, de que esta é uma carência real da população. E o momento para a combater é agora.”