Grupo de Ajuda Mútua Madeira retoma a sessão de apoio do AVC

O Grupo de Ajuda Mútua Madeira (GAM-M) retoma a sessão de apoio a indivíduos que “têm em comum um problema de saúde e/ou que viram as suas capacidades (motoras, comunicativas, sensoriais, cognitivas, ou outras) afectadas em consequência de um AVC e que se reúnem para partilhar a sua situação e sentimentos”. A próxima reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira de doentes de AVC realiza-se no dia 31 de Maio, às 10h30, no Edifico - Núcleo de Apoio HNM (Serviço de Reabilitação) 1.º Piso.

Nesta sessão, será aborda 'A prevenção secundária do AVC', uma reflexão que será orientada pelo médico e coordenador da Unidade de AVC (UAVC) do SESARAM, EPERAM João Patrício Freitas. A intervenção permitirá um diálogo aberto sobre questões como o receio de que o AVC volte a ocorrer, bem como sobre estratégias eficazes de prevenção.

A criação do GAM-M foi apresentada em 2020, no Dia Mundial do AVC (29 de Outubro), pelo presidente da Portugal AVC, António Conceição. A primeira reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira teve lugar a 26 de Junho de 2021, reunindo vários sobreviventes de AVC, familiares e cuidadores, além de profissionais da equipa multidisciplinar da Unidade de AVC.

Mais informações sobre a Portugal AVC podem ser encontradas em: www.portugalavc.pt