RIR defende "verdadeira mudança de paradigma no sector do turismo"

O partido Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) defendeu, hoje, que "a Madeira precisa de uma verdadeira mudança de paradigma no setor do turismo, assente numa política de sustentabilidade robusta, que tenha por base a capacidade de carga da ilha, a limitação e regulamentação rigorosa do alojamento local, e a protecção efectiva das suas áreas naturais e rurais".

O RIR reagia deste modo às recentes declarações do presidente do Governo Regional, durante a inauguração de uma nova unidade hoteleira.

"Os apelos agora feitos à sustentabilidade, à gestão de fluxos turísticos e ao controlo de acessos a áreas sensíveis chegam tardiamente, numa altura em que os efeitos do turismo desregulado são já visíveis e preocupantes", considera Liana Reis, lembrando que o seu partido tem vindo a alertar "de forma contínua" para "os riscos associados a uma política turística orientada exclusivamente para o crescimento, sem planeamento estratégico e sem consideração pela capacidade real da Região".

"A pressão sobre os recursos naturais, a descaracterização de zonas urbanas e rurais e o aumento descontrolado do alojamento local são provas claras de um modelo que apresenta sinais de esgotamento", evidencia a coordenadora regional do RIR, citada em nota de imprensa.

"É lamentável que apenas agora o Governo Regional reconheça a importância de preservar a 'qualidade de vida dos madeirenses' — uma prioridade que deveria ter estado no centro das políticas públicas desde o início", reforça Liana Reis.

"Remendos pontuais não salvam um modelo turístico que já se encontra em clara deterioração. A Madeira precisa urgentemente de um novo rumo — um turismo que coloque os residentes no centro das decisões, que respeite o território e que garanta um futuro verdadeiramente sustentável para todos", remata.