Turismo de Portugal saúda novas rotas aéreas para os EUA que incluem a Madeira

O mercado norte-americano é o 2.º maior mercado em hóspedes e dormidas, em Portugal, e tem vindo a ser, cada vez mais, uma aposta. Por isso, o Turismo de Portugal saúda as novas rotas aérea de ligação aos EUA, onde se inclui a ligação entre Nova Iorque e o Funchal, que começa a ser operada a 7 de Junho.

A rota entre a Madeira e os EUA será feita pela TAP, com três frequências por semana. Está já a decorrer a rota Los Angeles–Lisboa, que teve início a 16 de Maio e a ligação Boston–Porto, que arrancou a 14 de Maio. A rota Nova Iorque–Faro iniciou operações no passado sábado, com quatro voos semanais.

"A média de frequências semanais de rotas diretas do mercado dos EUA para os aeroportos portugueses será assim, no Verão de 2025, de 148, um acréscimo de 7,2 % relativamente ao Verão de 2024, cujo valor era de 138 frequências semanais", indica o Turismo de Portugal, acrescentando que, em 2024, com um aumento de 13%, o turismo proveniente dos Estados Unidos foi o que mais cresceu em Portugal em termos de receitas.

"A tendência de crescimento mantém-se para o ano de 2025, com Portugal a destacar-se como um dos destinos elegidos para as férias de verão e, para a próxima época alta, o mercado norte-americano representa já 30% das reservas registadas", aponta.

Segundo Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, “o mercado dos Estados Unidos representa um dos eixos estratégicos para o crescimento sustentado do turismo nacional. Com estas novas rotas, todos os aeroportos nacionais passam a estar ligados aos EUA, o que reforça a atractividade de Portugal como destino de eleição para os viajantes norte-americanos e contribui para uma melhor distribuição do fluxo turístico pelo território".