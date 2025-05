Óculos graduados com protecção solar? Conheça os Clips UV da Alain Afflelou na Madeira

A exposição solar sem protecção adequada pode causar sérios problemas oculares como cataratas, degeneração macular e lesões na córnea. A saúde dos seus olhos merece atenção — e a protecção UV deve ser uma prioridade durante todo o ano.

Na Alain Afflelou, disponível agora no Centro Comercial Anadia e no Madeira Shopping, oferecemos soluções inovadoras que cuidam da sua visão com estilo e tecnologia.

🕶️ CLIPS SOLARES COM PROTECÇÃO UV E POLARIZAÇÃO

Os nossos exclusivos clips solares para óculos graduados transformam os seus óculos de ver em óculos de sol num instante. Com filtro UV e opções polarizadas, são perfeitos para quem quer conveniência, protecção e elegância, sem trocar de armação.

TESTE VISUAL REGULAR

Muitas vezes, os problemas de visão passam despercebidos. Faça um teste visual na nossa loja no CC Anadia, com o apoio de especialistas qualificados e tecnologia de última geração. Cuidar da sua visão regularmente é essencial para prevenir complicações no futuro.

Visite-nos no CC Anadia ou no Madeira Shopping. A sua visão merece o melhor cuidado — e está mais perto do que imagina.

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

9050-020

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/