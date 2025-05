Quase 3 mil casos de trabalho precário ilegal em 10 anos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 24 de Maio, dá conta que as inspecções da Autoridade Regional para as Condições de Trabalho detectaram situações como falsos recibos verdes e actividades não declaradas.

Todas as agências de rating elevam a Região ao nível de investimento

Fique a saber que a Moody’s atribui à Madeira classificação de maior qualidade e menor risco das contas públicas regionais.

Destaque ainda para o facto de a PSP ter fechado uma loja no Funchal usada como habitação precária para estrangeiros.

Nesta edição, descubra que as aulas do novo ano lectivo arrancam a 8 de Setembro.

No Desporto: Jovens Celebram esperança.

