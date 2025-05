CDS adopta medida que era do PAN

O CDS propõe ao governo regional que inclua no orçamento da região para o ano em curso verbas para iniciar o processo de construção de um crematório para animais.

No final do encontro do partido com o secretário das Finanças, o vice-presidente do CDS Pedro Pereira reconheceu que, entre as medidas novas sugeridas estavam algumas que, anteriormente, haviam sido apresentadas por outras forças. Não o especificou, mas o crematório era uma luta do PAN.

Ainda sobre as novas medidas, o CDS pediu o alargamento da vinculação extraordinária de professores, para ser mais abrangente do que o previsto pelo governo.

O partido também insistiu numa das suas bandeiras, a resolução das listas de espera na saúde, nomeadamente, com recurso às sinergias com privados.

Sobre medidas já anteriormente defendidas, o CDS voltou a sugerir uma baixa de impostos, a aposta na construção de habitação e o aumento do complemento social para idosos.

Neste momento, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, ouve o Chega.