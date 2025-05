Maioria dos portugueses já sabe "alguma coisa" sobre IA

A maioria dos portugueses já sabe "alguma coisa" da inteligência artificial (IA) e três em quatro pessoas já usam a tecnologia, destaca à Lusa Isabel Moreira, da Netsonda, empresa que fez o estudo sobre o tema para a DE-CIX.

"O que mais destaco é que, de facto, a inteligência artificial já está bastante presente nos portugueses", a "maioria já sabia alguma coisa" de IA, "tem noção que existe" a tecnologia no dia-a-dia, "mas ainda não a consegue descrever de forma clara", refere a técnica de estudos de mercado da Netsonda.

"Também é bastante interessante que três em cada quatro pessoas que responderam a este estudo já utilizam a inteligência artificial no dia-a-dia", pelo que "este dado já nos dá uma ideia de que Portugal já utiliza a inteligência artificial bastante e tem noção que em muitas plataformas, em muitos serviços que nós temos, a inteligência artificial já está presente", acrescenta Isabel Moreira.

O estudo quantitativo foi realizado através da aplicação de um questionário 'online' junto do painel Netsonda, com uma amostra representativa da população portuguesa com idades entre os 18 e os 64 anos.

Ao todo foram realizadas 800 entrevistas 'online', o que corresponde a uma margem de erro de mais ou menos 3,46%, tendo a recolha de informação decorrido entre 09 e 16 de abril, um inquérito realizado pela Netsonda em colaboração com a DE-CIX, principal operador mundial de Internet Exchange (IX).

"Foi uma parceria em que criámos um estudo específico só para explorar de que forma é que a inteligência artificial é percecionada pelos portugueses, se os portugueses já sabem em que áreas ela é aplicada e qual é a perceção dos portugueses em relação à inteligência artificial no futuro, como é que ela irá evoluir", explicou Isabel Moreira.

Segundo o estudo, 99% dos portugueses já ouviram falar de IA, mas três em cada 10 inquiridos que afirmam ter ouvido falar na tecnologia associam-na apenas à inteligência artificial sem grandes especificações.

Mais de um quinto (21%), quando questionados sobre a definição de IA, respondeu que é uma ferramenta facilitadora e rápida que ajuda na vida diária.

Mais de dois terços (76%) dos portugueses já usou alguma ferramenta ou serviço com IA, sendo que a maioria afirma que está já está disseminada por todos os setores.

OS jovens entre os 18 e 24 anos usam muito mais (93%) a IA do que a faixa etária entre os 55 e 64 anos, na qual 65% já usa uma ferramenta ou serviço que tenha inteligência artificial.

O ChatGPT é a ferramenta de IA mais popular, usada por 73% dos inquiridos, seguida pelo Gemini, com 12%.

Três em cada quatro inquiridos (75%) acredita que a IA é usada no marketing e publicidade (75%) e no serviço ao cliente (73%), as duas áreas mais mencionadas.

Segue-se o entretenimento (68%) e a cibersegurança (67%). Em sentido inverso, ao seu uso no setor dos transportes foi a menos referida, com 37%.

Destaca que mais de um terço (36%) afirma poder confiar na IA para tomar decisões críticas, sendo que 40% das respostas neste sentido foram dadas por homens e 32% por mulheres.