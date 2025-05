Bloco de Esquerda insiste na revisão da Lei das Finanças Regionais

O Bloco de Esquerda (BE) realizou hoje uma acção de campanha para as eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. Na ocasião, a candidata Carina Quintal defendeu a revisão da Lei das Finanças Regionais, de forma que se garanta que “as transferências feitas para a Região a partir do orçamento de Estado respondam às reais necessidades da Madeira e Porto Santo. Temos de garantir que o que se recebe do Estado é suficiente para a saúde, educação e serviços públicos”.

A n.º 2 da lista do BE pelo círculo da Madeira defendeu também a renegociação da dívida regional, pois, no seu entender, “uma redução dos encargos e juros da mesma iria libertar recursos para serem aplicados em investimentos públicos essenciais, permitindo também à nossa Região sair do ciclo de dependência e austeridade”.

O Bloco alertou ainda para o diferencial de 30% não aproveitado, lembrando, por exemplo, que antes da Troika a Madeira praticava um IVA máximo de 16%. Defendeu assim a redução dos impostos. “Nós precisamos que o governo tenha a noção que isto iria facilitar a vida de todos os cidadãos madeirenses e porto-santenses”.