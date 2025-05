Primeira Audiência Geral do Papa Leão XIV com fiéis e peregrinos entre as notícias que marcam esta quarta-feira

O Papa Leão XIV conduz a sua primeira Audiência Geral com fiéis e peregrinos, um dos encontros tradicionais do líder da Igreja Católica.

Depois de ter tomado posse da Basílica de São Paulo Extramuros, uma das quatro basílicas papais de Roma, na terça-feira e de ter feito uma visita surpresa ao Dicastério dos Bispos, que liderava antes de ter sido eleito Papa, a 08 de maio, Leão XIV recebe hoje os fiéis, que tinham audiência agendada.

As audiências gerais são uma tradição do Vaticano e a maioria dos contactos correspondem a pedidos com muita antecedência, neste caso ainda do tempo do Papa Francisco, antecessor de Leão XIV.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Coliseu do Porto recebe hoje um concerto para angariação de fundos que pretende relançar o projeto de uma Casa do Artista do Norte, contando com participações de Gisela João, GNR, Miguel Araújo e Ornatos Violeta.

Ambição com décadas da comunidade artística, o projeto de uma Casa do Artista no Norte do país chegou a ganhar corpo em 2009, com desenho do arquiteto Manuel Correia Fernandes e local atribuído em Matosinhos, mas teve de ser revisto por questões de segurança e dimensões, sem qualquer desenvolvimento desde então.

A Câmara Municipal de Matosinhos já indicou, este mês, manter a disponibilidade para encontrar um local para acolher o projeto.

O cartaz do espetáculo de hoje inclui Gisela João, GNR, Miguel Araújo, Ornatos Violeta, a Banda Filarmónica de Matosinhos-Leça, José Raposo (diretor da Casa do Artista de Lisboa), Óscar Branco, Pedro Lamares, Rita Reis e Rui Xará.

***

Dez personalidades, entre as quais o fotógrafo Alfredo Cunha e a atriz São José Lapa, e uma associação cultural vão ser distinguidas hoje com medalhas de mérito cultural pelo Governo português.

Na cerimónia de hoje vão igualmente receber medalhas de mérito cultural o colecionador António Carmelo Aires, os artistas Emília Nadal e José de Guimarães, o cenógrafo José Manuel Castanheira, a comissária cultural Manuela Júdice, o ceramista Querubim Rocha e a associação Porta 33.

A título póstumo vão ser atribuídas medalhas ao crítico Augusto M. Seabra e ao antigo presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros Pedro Sobral.

DESPORTO

O Manchester United, do treinador português Ruben Amorim, defronta hoje em Bilbau o Tottenham, em final 'inglesa' da Liga Europa de futebol, com o vencedor a ter como bónus a entrada na Liga dos Campeões 2025/26.

O United, que conta com o capitão português Bruno Fernandes e com o lateral Diogo Dalot, procura na final europeia a salvação de uma época em que vai ter a pior pontuação da sua história na era da 'Premier League', desde 1992/93.

A formação de Manchester, que despediu o neerlandês Eric Ten Hag e viu chegar em novembro Ruben Amorim, que ainda teve mão no título de campeão da I Liga do Sporting, é, a uma jornada do final, 16.ª classificada em Inglaterra, com 39 pontos.

Pior do que o United está o Tottenham, o adversário de hoje, que depois de ter sido quinto na última época está agora afundado num 17.º lugar, com menos um ponto do que os 'red devils'.

Para os dois finalistas, habituados aos grandes palcos -- o Manchester United venceu a 'Champions' em 1967/68, 1998/99 e 2007/08 e foi finalista vencido em 2008/09 e 2010/11, e o Tottenham finalista derrotado em 2018/19 -- o jogo é crucial.

Uma vitória abre as portas da Liga dos Campeões Europeus, competição em que se perfila a elite do futebol europeu e que terá a segunda edição de um novo formato, com uma fase de liga entre 36 clubes.

ECONOMIA

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade a seis e a 12 meses e um montante de até 1.500 milhões de euros.

O IGCP vai realizar, "pelas 10:30 horas, dois leilões das linhas de BT com maturidades em 21 de novembro de 2025 e 22 de maio de 2026", indicou a agência na semana passada, em comunicado.

Em 16 de abril, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a 11 meses à taxa média de 1,974%, inferior à verificada nos últimos dois leilões comparáveis.

LUSOFONIA & ÁFRICA

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) e da União Africana reúnem-se hoje em Bruxelas, na Bélgica, para discutir segurança, multilateralismo, migrações e a prosperidade para os dois blocos.

Esta reunião, a sexta desde fevereiro de 2022, vai ser liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete António, que também é o responsável pelo conselho executivo da União Africana, e pela alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas.

"A UE e África podem ser uma força poderosa quando atuam em conjunto", diz Bruxelas, que considera que numa altura de "volatilidade geopolítica", África "é uma prioridade geopolítica" para a União Europeia.