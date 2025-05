Lembra-se do projecto para revitalizar o comboio no Monte?

Foi há 22 anos que um novo projecto surgiu por parte da Câmara Municipal do Funchal. O objectivo era revitalizar a linha de comboio do Monte, criando uma nova atracção turística na cidade. A verdade é que a pretensão acabou por não sair do papel.

Na época, Miguel Albuquerque era o presidente da Câmara Municipal do Funchal. O projecto que estava a ser pensado passava pela criação de um circuito turístico, a ser percorrido com carruagens de comboio, entre o Largo da Fonte (no Monte) e o Terreiro da Luta. Estava assim incluído o traçado do caminho de ferro do Monte.

“Vamos expropriar a antiga estação, onde funcionava a bilheteira, no Largo do Monte. Ali deverá funcionar um "café" à moda antiga, desde o vestuário dos funcionários à apresentação da confeitaria”, dava conta Albuquerque. Além de dar valor ao Monte, faria o mesmo pelo Terreiro da Luta.

O circuito teria uma extensão total de 1.350 metros e inspirava-se em casos similares existentes na Suíça.

Com a implementação desse projecto, aumentavam as alternativas para os visitantes que poderiam subir ao Monte de teleférico, passeavam pelo Monte, visitavam o Jardim Botânico (através do novo teleférico) e o Terreiro da Luta (de comboio) e regressavam ao Funchal de "carro de cesto".