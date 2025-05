Trump ameaça com sanções económicas quem comprar petróleo ao Irão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ontem impor sanções aos países e entidades que continuem a comprar petróleo ao Irão.

"Alerta: Todas as compras de petróleo iraniano ou petroquímicos devem cessar agora!", escreveu Trump numa mensagem na sua rede social Truth Social, ameaçando que "qualquer país ou pessoa que compre qualquer quantidade" estará sujeito "imediatamente, a sanções".

"Esse país ou pessoa deixará de estar autorizado a fazer negócios com os Estados Unidos da América", disse.

Trump fez esta ameaça no dia em que Washington anunciou que espera novas negociações com Teerão sobre o programa nuclear do Irão num "futuro próximo", e quando acaba de ser adiada uma quarta ronda de negociações que estava agendada para sábado em Roma.

"Esperamos que outra ronda de negociações ocorra num futuro próximo", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, acrescentando que as negociações programadas para este fim de semana nunca tinham sido confirmadas.

Os Estados Unidos e o Irão procuram um acordo sobre o programa nuclear iraniano, em negociações que ambas as partes descreveram como positivas, embora também tenham admitido que é necessário mais trabalho para chegar a um entendimento.

Roma acolheu a segunda ronda de negociações em 19 de abril. A primeira e a terceira reuniões tiveram lugar em Mascate, capital de Omã, que funciona como mediador entre as duas partes.

Nas negociações, o Irão procura obter o levantamento das sanções económicas a que está sujeito pelos Estados Unidos e diz estar disposto, para isso, a limitar a sua capacidade nuclear.

Por seu lado, os Estados Unidos também colocaram em cima da mesa o programa de mísseis do Irão e o apoio de Teerão a grupos armados regionais como os huthis no Iémen e o Hezbollah no Líbano.