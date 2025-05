Livre preocupado com a "direita radicalizada" continuar em "maré alta"

A co-porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes assumiu estar "muito preocupada" por as primeiras projeções de resultados para as legislativas de hoje mostrarem que "a direita radicalizada" continua em "maré alta".

"Estes resultados preliminares mostram que uma direita radicalizada continua em maré alta e, portanto, essa é uma grande preocupação do Livre", afirmou no Teatro Thalia, em Lisboa, `quartel-general´ do partido para esta noite eleitoral.

Numa curta declaração, a líder parlamentar do Livre garantiu que o partido tudo fará para conquistar esse espaço à direita radicalizada porque o país não cresce, nem é "feliz" com o ódio.

Além desta preocupação, Isabel Mendes Lopes deixou ainda uma palavra de "grande reconhecimento e profunda gratidão" a todos os eleitores que votaram no Livre.

"A todas as pessoas que confiaram em nós, posso-vos garantir que o Livre nunca vos vai envergonhar no parlamento", afirmou.

Interrompida duas vezes pelos aplausos dos presentes na sala, a co-porta-voz do Livre referiu que os resultados preliminares estão em linha com os objetivos que o Livre traçou, que é aumentar a representação parlamentar.

"Queremos chegar a mais pessoas por todo o país e estar também na disputa por ser o quarto partido em Portugal para continuarmos a lutar pelo país que nós sabemos ser possível, principalmente disputar um espaço que está a ser ocupado pela direita", concluiu.

No final da sua intervenção, os apoiantes na sala gritaram "Livre, Livre, Livre".

A AD - Coligação PSD/CDS é a força política mais votada com 35,97% dos votos e 18 mandatos nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 2.501 das 3.092 freguesias.

O Chega é o segundo partido mais votado com 23,60% às 21:01, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.