Chega diz ter quebrado "definitivamente o bipartidarismo em Portugal"

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, afirmou hoje, após a saída das primeiras projeções, que o partido "quebrou definitivamente o bipartidarismo em Portugal", assumindo-se como a "grande alternativa de governo em Portugal".

O dirigente do Chega reconheceu não saber se o partido será a segunda ou terceira força política após as eleições de hoje, mas admitiu que o partido vai consolidar a percentagem que obteve nas legislativas de 2024.

"Vamos consolidar a nossa força, vamos consolidar a percentagem que tivemos no ano passado e vamos consolidar-nos em número de deputados", salientou Pedro Pinto.

O líder parlamentar reconheceu ainda que, apesar de o objetivo ser ganhar as eleições, os dados das sondagens não apontam para esse desfecho, mas salientando que partido vai obter "um resultado histórico".

"Queríamos ganhar as eleições, queríamos. As sondagens não dizem isto, mesmo estas à boca da urna, mas dão-nos um resultado histórico", afirmou o dirigente do Chega.

Perto das 20:00 começaram a aparecer mais apoiantes do Chega e foi feita uma contagem decrescente para as primeiras projeções à boca da urna divulgadas pelas televisões.

Após a saída das projeções, ouviram-se gritos e festejos e a palavra "Chega" ecoou dentro da sala do hotel onde o partido decidiu realizar a sua noite eleitoral.