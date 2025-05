Trump ataca retalhista Walmart para não aumentar preços devido às suas tarifas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou hoje a gigante retalhista Walmart, depois de a cadeia de grandes armazéns ter anunciado que vai aumentar os seus preços devido às tarifas impostas pelo líder republicano à China.

"Walmart deveria parar de culpar as tarifas para justificar os aumentos de preços em toda a cadeia. O Walmart ganhou 'biliões' de dólares no ano passado, muito mais do que o esperado", partilhou Donald Trump na sua rede social Truth Social.

O presidente disse que o Walmart e a China deveriam "absorver" o custo das tarifas "e não descarregar nos seus valiosos clientes". "Vou estar atento, e os seus clientes também!", avisou.

O diretor executivo (CEO) da Walmart, Douglas McMillon, disse na quinta-feira passada que a empresa, que emprega 1,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América (EUA), está a fazer "tudo o que pode para manter os preços baixos", mas lamentou que as tarifas continuem a ser demasiado elevadas.

"Não podemos absorver toda a pressão devido às margens de lucro apertadas no retalho", afirmou.

Para a Walmart, a redução das tarifas que os EUA negociaram com a China na segunda-feira - de 145% para 30% - ainda não é suficiente.

Em abril passado, a Casa Branca também criticou a Amazon, depois de a empresa ter considerado a possibilidade de repercutir o custo das tarifas nos seus preços. A empresa de Jeff Bezos optou por não o fazer.