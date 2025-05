Putin convida países da Liga Árabe para primeira cimeira russo-árabe

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou hoje todos os líderes dos países da Liga Árabe para a primeira cimeira russo-árabe, em 15 de outubro.

"Queria convidar todos os dirigentes dos estados da união, juntamente com o secretário-geral da liga, a aceitarem participar na primeira cimeira russo-árabe que planeamos realizar em 15 de outubro", anunciou o Presidente russo, segundo um comunicado do Kremlin.

De acordo com a mesma fonte, Putin tem "a intenção de continuar a desenvolver um diálogo construtivo com a Liga Árabe, de todas as formas possíveis, assim como relações amistosas com todos os membros".

De acordo com o chefe de Estado russo, a medida contribuirá para fortalecer a estabilidade e a segurança no Norte de África e no Médio Oriente.

Por ocasião da realização da 34.ª Cimeira da Liga Árabe, hoje em Bagdade, Putin apoiou os esforços diplomáticos para por fim aos conflitos regionais, defendendo o "estrito respeito pela soberania e integridade dos países".

A Liga Árabe, composta por 22 países, cumpriu hoje 80 anos de existência, num contexto de contínuos desafios, devido à instabilidade no Médio Oriente e à falta de solução para a causa palestiniana, cujo mais recente conflito deixou cerca de 50.000 mortos e um futuro incerto para Gaza.

Esta semana iniciou-se também na cidade de Kazan o forum Rússia-Mundo Islâmico, que tem como objetivo estreitar laços com os países que integram a Organização para a Cooperação Islâmica e o desenvolvimento de um sistema financeiro que trabalhe de acordo com a lei islâmica 'sharia' na Rússia.

Moscovo continua a aproximar-se de países de África, Ásia e América Latina, após as sanções impostas pelo ocidente na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.