Remuneração bruta mensal média na Madeira aumentou 7,3% para os 1.474 euros

A remuneração média mensal por trabalhador por posto de trabalho, das entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM), aumentou no 1.º trimestre de 2025 em 7,3%, para um valor de 1.474 euros, segundo dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgados hoje.

Em comparação com o 1.º trimestre de 2024, também "a remuneração regular e a remuneração base registaram subidas de 4,6% e 4,5%, atingindo valores de 1.310 e 1.262 euros, respectivamente", acrescenta a DREM.

E acrescenta: "Em termos reais, ajustando para a inflação, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador aumentou 3,1%, a remuneração regular cresceu 0,6% e a remuneração base subiu 0,5%, face ao 1.º trimestre de 2024." Um esclarecimento importante, tendo em conta o que realmente significa o ganho do poder de compra.

"Estes resultados compreendem 106,4 milhares de postos de trabalho (+3,1% face ao 1.º trimestre de 2024), correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM)", esclarece ainda a DREM.

Foto DREM

Diz ainda a a DREM que "em termos homólogos, destacam-se os aumentos da remuneração total, nas atividades das 'Indústrias extrativas' (secção B; +15,4%), na 'Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória' (secção O; +11,8%), nas empresas com 100 a 249 trabalhadores (+10,2%), no setor público (+10,0%), nas empresas do setor não transacionável não mercantil (+9,9%) e nas empresas dos 'Serviços intensivos de conhecimento' (+8,7%)".

Por fim, acrescenta, nesses três meses, "a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi de 1.474 Euros, ficando 51 euros abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.525 Euros. A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 5,3% (1.449 Euros em março de 2024) e, em termos reais, de 2,9%", conclui.