Zelensky e Trump falaram sobre possíveis novas sanções contra Moscovo

Os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos discutiram a possibilidade de impor sanções adicionais à Rússia quando se reuniram no Vaticano em 26 de abril, no funeral do Papa Francisco, afirmou hoje Volodymyr Zelensky.

"Penso que tive a melhor conversa com o Presidente [Donald] Trump de todas as que tivemos até agora", disse Zelensky numa conferência de imprensa em Kiev, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

"Levantei a questão das sanções dos Estados Unidos. Não vou entrar em pormenores, mas o que ele [Trump] me disse pareceu-me muito poderoso", afirmou, segundo relato da agência noticiosa espanhola EFE.

Zelensky também respondeu a perguntas sobre o controverso acordo económico entre os Estados Unidos e a Ucrânia, assinado esta semana, que ainda tem de ser ratificado pelo parlamento de Kiev nos próximos dias.

O Presidente ucraniano manifestou a expectativa de que não haverá dificuldades na aprovação do documento.

Admitiu, no entanto, haver deputados que se opõem ao acordo, a quem censurou por rejeitarem um pacto "do qual depende a segurança da Ucrânia".

Zelensky afirmou que, com base nas decisões tomadas pelo Congresso norte-americano, a Ucrânia deverá receber 15 mil milhões de dólares (13,2 mil milhões de euros, ao câmbio atual) de ajuda este ano e um montante semelhante em 2026.

O acordo assinado com Washington poderá permitir que os 15 mil milhões de dólares previstos para 2026 sejam antecipados para este ano, disse ainda Zelensky.

Tal antecipação seria parte da contribuição dos Estados Unidos para o Fundo de Investimento para a Reconstrução a ser criado no âmbito do acordo, acrescentou.