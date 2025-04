Trump insiste na anexação do Canadá no dia em que canadianos vão a votos

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou hoje o desejo de anexar o Canadá, no dia em que este país vizinho vota nas eleições legislativas para escolher o seu próximo líder.

"Boa sorte ao grande povo do Canadá", disse Donald Trump na rede Truth Social, dando a entender que os eleitores canadianos o deveriam estar a escolher a si, ao apelar à eleição do "homem que tem força e sabedoria" para "cortar os impostos para metade", no caso de o Canadá se tornar "o 51º estado dos Estados Unidos da América".

"Apenas coisas positivas, sem coisas negativas", acrescentou Trump, defendendo que os canadianos devem optar por ser anexados por Washington.

"Os EUA não podem continuar a subsidiar o Canadá com centenas de milhares de milhões de dólares por ano, como os que gastámos no passado", escreveu Trump.

Desde que assumiu o cargo, em janeiro deste ano, Trump tem declarado repetidamente o seu interesse em anexar o Canadá, utilizando inclusive a "força económica" dos EUA.

Trump impôs tarifas sobre as importações canadianas de aço, alumínio, energia e alguns produtos automóveis, o que o Canadá considera uma violação do acordo de comércio livre e um ataque à sua economia.

Em resposta às ameaças de Trump, as sondagens indicam que os canadianos darão hoje a vitória nas urnas ao Partido Liberal do primeiro-ministro Mark Carney, que se tem destacado na sua oposição às declarações e políticas de Trump.