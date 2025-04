Citroën Mehari 2C, um clássico que nunca sairá de moda agora como novo

Há carros que passam, outros que ficam. E depois há os que, como o Citroën Méhari, conseguem atravessar décadas sem perder o charme que os tornou únicos. Apresentado ao mundo a 16 de Maio de 1968, em pleno auge da efervescência cultural francesa, o Méhari foi dado a conhecer ao público como um carro resistente, funcional e versátil.

Hoje, mais de meio século depois, o Méhari continua a surpreender. O modelo que agora chegou ao stand do Megamotor, datado de 1982, foi alvo de um restauro completo, com grande atenção aos detalhes e muito material novo. Resultado? Um clássico como novo, preparado para voltar à estrada e conquistar todas as atenções.

Apesar da imagem descontraída e quase estival, este veículo mostrou, desde o início, que estava apto a todo-o-terreno. A versão restaurada mantém-se fiel à alma original. O motor de dois cilindros de 602 cc, partilhado com os modelos Citroën Dyane e 2CV, continua a garantir uma condução simples e eficiente, enquanto a suspensão e direção asseguram o conforto necessário para qualquer aventura na estrada.

À venda no Megamotor por 25 000 euros, este Méhari está à sua espera.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt