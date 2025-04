Pedro Nuno diz que não teme o escrutínio e que disponibilizará toda a documentação

O líder do PS prometeu hoje publicar toda a documentação relativa à compra das suas duas casas no portal do PS na quinta-feira e disponibilizou-se para ser ouvido sobre este tema pelo Ministério Público.

"Quem não deve não teme", disse Pedro Nuno Santos numa reação na sede do PS, em Lisboa, sobre a notícia de que o Ministério Público lhe abriu uma averiguação preventiva sobre compra de duas casas que possui em Lisboa e em Montemor-o-Novo.

O líder socialista afirmou que foi com "surpresa que soube pela imprensa" desta questão e disse estranhar a coincidência e o momento da divulgação da notícia.

"Amanhã, a documentação estará disponível no site", anunciou, afirmando que gostaria de já a partir de quinta-feira de ser ouvido pelo Ministério Público.

Segundo o líder do PS, "quem não deve não teme" e "quem não teme não foge".

Pedro Nuno assegurou que não foge ao escrutínio e que está disponível para o mesmo, ao contrário do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acusou de não o fazer.

O Ministério Público (MP) abriu uma averiguação preventiva na qual é visado o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, confirmou à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Na sequência de receção de denúncias e tendo em vista a recolha de elementos, o Ministério Público determinou a abertura de uma averiguação preventiva", referiu fonte oficial da PGR, sem adiantar mais detalhes sobre o caso.

Segundo o jornal "Observador", que avançou a notícia, em causa estão suspeitas relacionadas com a aquisição de um imóvel em Lisboa e outro em Montemor-o-Novo.

A averiguação preventiva "corre termos" no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no qual é investigada a criminalidade económico-financeira mais complexa.