PS quer que a República assuma os custos dos meios aéreos de combate a incêndios

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 18 de Maio defende que o Governo da República deve financiar os meios aéreos de combate a incêndios na Região, os quais considera que devem ser reforçados.

Os candidatos do PS, que esta segunda-feira estiveram reunidos com o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, destacaram a importância dos meios aéreos, quer no combate aos incêndios florestais, quer na busca e salvamento de pessoas nas serras, e lembraram que foi graças à acção dos deputados socialistas na Assembleia da República, aquando do Governo de António Costa, que foi possível testar a sua utilização na Região.

“Foi com um Governo do PS a nível nacional que conseguimos que os meios aéreos viessem à Região e testassem”, salientou Emanuel Câmara, evidenciando a importância que os mesmos têm vindo a assumir na ajuda à Proteção Civil. Isto quando, recordou, o anterior presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, “dizia que não fazia sentido ter esses meios ao serviço da Proteção Civil na Região, porque a nossa orografia não o permitia”.

O cabeça de lista do PS salientou que é preciso que “a República também tenha a sua comparticipação nos custos com os meios aéreos neste espaço do território nacional”, e realçou que é necessário reforçá-los.

Emanuel Câmara criticou, ainda, o facto do Governo da República do PSD/CDS ter deixado a Madeira de fora das verbas que Portugal recebeu do Fundo de Coesão (500 milhões de euros) para fazer face aos estragos causados pelos incêndios. “Fomos fustigados por incêndios que deixaram grandes prejuízos, mas, dessa verba que veio da União Europeia, nada chegou à nossa Região, nem um cêntimo”, condenou. A este propósito, o socialista lançou críticas aos deputados do PSD eleitos pela Madeira, que “ficaram mudos e calados e não reivindicaram qualquer fatia desse valor para a Região”.

O candidato do PS adiantou que, a 18 de Maio, é necessário eleger deputados que coloquem em primeiro lugar os interesses dos madeirenses e porto-santenses, algo que não tem acontecido com os eleitos do PSD.

Salientou ainda o facto de ter sido com os Governos do PS que a Madeira alcançou as suas grandes conquistas, apontando como exemplos o pagamento da dívida da Região e a comparticipação do novo Hospital.