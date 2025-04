Colégio de Comissários do Rali de Santana oficializa resultados

A classificação final do Rali de Santana foi aquela com que terminou a prova ao final da tarde deste sábado, tendo o Colégio de Comissários considerado improcedente a reclamação do piloto Artur Quintal que considerava ter sido prejudicado pelo cancelamento da PEC4.

De acordo com a decisão, o director da prova decidira "anular a PEC4 devido ás condições climatéricas que se abateram sobre a zona onde decorria a prova especial, inclusivamente levando a vários acidentes, um dos quais motivou a entrada dos meios de socorro e também após várias tentativas de atribuição de tempos aos concorrentes que ficaram impedidos de realizar a PE, nenhuma delas aceitável, pela dificuldade em estabelecer um critério justo de forma a salvaguardar a verdade desportiva", justifica.

Assim, o Colégio de Comissários Desportivos, que "aos concorrentes é recordado o direito de apelar de certas decisões" de acordo com o Artigo 15 do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo 14 das Prescrições Gerais de Automobilismo e Karting, dentro do prazo regulamentado", algo que o reclamante só fez às 20h58, decidiu assim "julgar como improcedente a reclamação efectuada", conclui, decisão essa que surgiu cerca de uma hora depois.

Refira-se que o quadro oficial da classificação foi afixada às 21h00 e não às 20h10 como está no documento a que o DIÁRIO teve acesso.